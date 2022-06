Algérie: six mois de prison ferme pour l’ancienne gloire Rabah Madjer

Légende du football algérien et ancien sélectionneur des Fennecs, Rabah Madjer a été condamné à six mois de prison ferme pour « fausses déclarations » ce jeudi, par le tribunal de Sidi M’hamed.

Le tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a condamné ce jeudi la légende du football algérien, Rabah Madjer, a six mois de prison ferme et une amende de 100.000 dinars (640 euros) pour « fausses déclarations » dans l’affaire l’opposant à l’Agence nationale d’édition et de publicité (Anep).

L’ancien attaquant des Fennecs à la talonnade devenu célèbre a été accusé d’avoir continué de bénéficier indûment de commandes publicitaires de l’Anep pour ses deux journaux El Balagh et El Balagh Erriadhi alors qu’ils avaient cessé de paraître. L’ancien footballeur dispose de dix jours pour faire appel de ce jugement.

🇩🇿 Rabah Madjer est poursuivi pour "faux et usage de faux", "fausse déclaration" et "escroquerie"https://t.co/eU7h4HKnQN — RMC Sport (@RMCsport) June 2, 2022

Aujourd’hui âgé de 63 ans, Rabah Madjer passé par le RC Paris et FC Tours est considéré comme l’un des meilleurs joueurs algériens de l’histoire en club (notamment avec Porto entre 1985 et 1991) comme en sélection avec qui il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 1990. Il a également participé à deux Coupes du monde avec les Fennecs (1982, 1986) avant d’occuper le poste de sélectionner entre 1993 et 1995 et entre 2017 et 2018.