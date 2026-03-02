Algérie: Rafik Saïfi prend les commandes en vue des JO 2028

La Fédération algérienne de football a annoncé un changement à la tête de sa sélection espoirs : Rafik Saïfi a été nommé responsable des U23, décision prise lors d’une réunion du bureau fédéral. La mission qui lui est confiée vise à préparer l’équipe aux échéances futures, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2028.

La Fédération algérienne de football a annoncé un changement à la tête de sa sélection espoirs : Rafik Saïfi a été nommé responsable des U23, décision prise lors d’une réunion du bureau fédéral. La mission qui lui est confiée vise à préparer l’équipe aux échéances futures, avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de 2028.

À 51 ans, l’ex-attaquant international prend pour la première fois les commandes d’une sélection en tant qu’entraîneur principal. Après avoir raccroché les crampons, Saïfi s’est d’abord tourné vers les médias en intervenant comme consultant pour BeIN Sports, avant de retrouver le monde du terrain où il a exercé comme adjoint puis entraîneur par intérim au MC Alger.

Son parcours sur la scène internationale reste marquant : sacré Ballon d’Or algérien en 2008, il a porté le maillot national à 64 reprises entre 1998 et 2010, expérience qu’il mettra désormais au service des jeunes pousses.

Publicité

Une nouvelle ère avec un staff renforcé

Pour l’accompagner dans cette entreprise, Azzedine Rahim a été désigné comme adjoint. Le duo doit désormais construire un groupe compétitif et lancer un cycle de préparation axé sur la montée en puissance des talents en vue des prochains rendez-vous continentaux et mondiaux.

Le premier regroupement des U23 est prévu ce mois-ci ; deux rencontres amicales ont été programmées afin d’évaluer le collectif et d’inaugurer officiellement cette nouvelle phase de travail.