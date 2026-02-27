Algérie : le procès d’Imane Khelif pour cyberharcèlement renvoyé au début de 2027

L’audience visant l’influenceur d’extrême droite connu sous le nom de Papacito, poursuivi pour des faits de cyberharcèlement dirigés contre la boxeuse Imane Khelif, n’a pas pu se tenir comme prévu : le procès a été reporté au début de l’année 2027.

La décision de renvoi a été prise par le tribunal correctionnel de Paris jeudi 26 février 2026. Sur place, l’accusé s’est présenté accompagné de son conseil, tandis que la plaignante, championne olympique lors des Jeux de Paris, était absente au moment de l’ouverture de l’audience.

Les chefs d’accusation portent sur des comportements en ligne jugés harcelants envers la sportive, qui a déjà bénéficié d’une forte médiatisation depuis ses performances olympiques. Le report de l’audience prolonge l’attente autour de cette affaire très suivie par l’opinion publique.

La présence du prévenu au tribunal et l’absence de la victime ont marqué cette journée d’audience, sans pour autant aboutir à un examen du fond. La nouvelle date d’audience, programmée au début de 2027, devra encore être précisée par la juridiction.

Les suites attendues et les enjeux médiatiques

Au-delà de la procédure en elle-même, le dossier soulève des questions sur la protection des personnalités publiques face aux attaques sur Internet et sur l’efficacité des recours judiciaires dans ce contexte. Les avocats des parties et les observateurs juridiques suivront de près la reprise du dossier.

Dans l’immédiat, il reviendra au tribunal de fixer une date précise pour la tenue du procès au premier semestre 2027 et de déterminer le calendrier des échanges entre la défense et l’accusation, étapes décisives avant tout jugement sur le fond.