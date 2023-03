Algérie : le président Abdelmadjid Tebboune nomme un nouveau ministre des Affaires étrangères

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé un remaniement ministériel ce jeudi 16 mars, dans le cadre duquel, il a nommé un nouveau ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, en remplacement de Ramtane Lamamra. Cette nomination intervient alors que l’Algérie doit faire face à plusieurs défis sur le plan diplomatique, notamment en ce qui concerne ses relations avec ses voisins et les questions liées à la sécurité régionale.

En Algérie, Ramtane Lamamra, qui avait pris ses fonctions en juin 2021 après un premier passage à la tête de la diplomatie algérienne entre 2013 et 2017, a été remplacé par Ahmed Attaf, qui avait déjà dirigé le ministère des Affaires étrangères entre 1996 et 1999.

Cette nomination s’inscrit dans une série de changements ministériels qui ont eu lieu ces derniers mois, dans le cadre des efforts du président Abdelmadjid Tebboune pour revitaliser l’économie et améliorer la situation politique et sociale du pays.

Les défis auxquels l’Algérie doit faire face sur le plan diplomatique sont nombreux, allant de la crise libyenne à la question du Sahara occidental. La nomination d’Ahmed Attaf comme nouveau ministre des Affaires étrangères suscite des interrogations quant à la direction que prendront les relations internationales de l’Algérie dans les mois à venir.

Néanmoins, cette nomination reflète la volonté du gouvernement algérien de renforcer son engagement sur la scène internationale et de promouvoir une politique étrangère plus active et efficace.