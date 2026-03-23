Algérie : le Premier ministre Sifi Ghrieb à Niamey pour une visite de travail de deux jours

Le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, est arrivé à Niamey le lundi 23 mars 2026 avec une délégation de seize ministres pour une visite de travail de deux jours, destinée à participer à la deuxième session de la Grande Commission Mixte Nigéro-Algérienne de Coopération ; il a été reçu sur le tarmac de l’Aéroport international Diori Hamani par le Premier ministre nigérien, Ali Mahaman Lamine Zeine.

À son arrivée, la délégation algérienne a été accueillie au pavillon présidentiel de l’aéroport par plusieurs responsables nigériens, dont des membres du gouvernement, le gouverneur de la région de Niamey et l’administrateur délégué de la ville de Niamey. Les honneurs protocolaires ont été suivis d’échanges privés dans le salon présidentiel, où représentants des deux pays se sont entretenus pendant plusieurs minutes, selon les observations sur place.

La visite, annoncée pour une durée de quarante-huit heures, s’inscrit dans le cadre des rencontres bilatérales régulières entre Alger et Niamey. La délégation algérienne est conduite par le chef du gouvernement et comprend seize ministres, indiquant un format de mission axé sur les contacts intersectoriels entre les administrations des deux pays.

Déplacements et déroulé protocolaire

Le protocole de réception a respecté les usages diplomatiques : accueil au pavillon présidentiel, présentation des délégations, puis retrait dans une salle de réunion pour des discussions préliminaires. Des sources officielles nigériennes et des images diffusées montrent les délégations côte à côte dans le salon présidentiel de l’aéroport peu après l’arrivée.

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La composante ministérielle importante du cortège algérien laisse présager un programme de travail couvrant plusieurs secteurs, sans que le détail des dossiers à l’ordre du jour n’ait été rendu public au moment de l’arrivée. L’objectif général de la mission, tel que formulé par les autorités, est de relancer et d’approfondir la coopération bilatérale à travers la Grande Commission Mixte.

Les autorités nigériennes ont déployé des responsables locaux pour assurer la logistique et la sécurité du déplacement. Outre le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine, figuraient sur place des représentants régionaux et municipaux de Niamey chargés d’accueillir la délégation étrangère et de coordonner les aspects pratiques de la visite.

Après la rencontre initiale à l’aéroport, les équipes des deux gouvernements doivent se réunir pour des sessions de travail programmées sur plusieurs thématiques de coopération. Les modalités exactes des réunions, ainsi que la liste des accords éventuels susceptibles d’être signés lors de la séance de la Grande Commission Mixte, n’avaient pas été publiées au moment où la délégation algérienne prenait ses quartiers à Niamey

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