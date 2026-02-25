Algérie : Le pape Léon XIV entame une tournée africaine le 13 avril

À la mi‑avril 2026, le pape effectuera un déplacement en Afrique qui le conduira en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Ce pèlerinage, prévu pour durer dix jours au total, débutera par une première étape en Algérie : Alger et Annaba accueilleront la visite du 13 au 15 avril 2026.

Il s’agira d’une première historique — jamais auparavant un souverain pontife ne s’était rendu en Algérie, où l’islam est reconnu comme religion d’État. Cet angle confère à la visite une forte portée symbolique, tant pour les fidèles que pour les relations interreligieuses dans la région.

Le programme algérien devrait mêler rencontres institutionnelles et moments de dialogue entre confessions : autorités politiques, responsables religieux et communautés chrétiennes locales sont attendus au coeur des différentes étapes. Des célébrations liturgiques et des échanges publics figureront probablement au calendrier de la délégation pontificale.

Après ces trois jours en Algérie, le périple se poursuivra vers le Cameroun, l’Angola puis la Guinée équatoriale, afin d’aborder des thèmes d’intérêt pastoral et sociétal sur plusieurs fronts du continent africain.

Enjeux et portée du déplacement

Au‑delà de l’aspect protocolaire, ce voyage revêt plusieurs enjeux : renforcer le dialogue interreligieux, soutenir les catholiques qui vivent souvent en situation de minorité, et attirer l’attention sur des problématiques régionales comme la paix, la pauvreté et les mouvements migratoires. La présence du pape dans ces pays devrait permettre de porter une parole spirituelle doublée d’appels à la solidarité.

Les deux villes algériennes retenues offrent des contextes complémentaires — la capitale et une métropole côtière — permettant d’alterner rendez‑vous officiels et rencontres plus proches des communautés locales. À travers ces étapes, le Saint‑Siège peut chercher à conjuguer diplomatie religieuse et présence pastorale concrète.

