Algérie: le frère de l’ex-président Bouteflika condamné à huit ans de prison

Said Bouteflika, frère cadet du défunt ex-président Abdelaziz Bouteflika, déjà en détention pour des poursuites dans d’autres affaires, a été condamné lundi à huit ans de prison ferme pour des faits de corruption, selon les médias.

Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed (Alger) a condamné, lundi, Saïd Bouteflika, frère de l’ex-président Abdelaziz Bouteflika, à 8 ans de prison ferme dans l’affaire du financement occulte de la campagne électorale de la Présidentielle annulée d’avril 2019. Selon l’agence de presse algérienne (APS), le tribunal de Sidi M’hamed a condamné Saïd Bouteflika à 8 ans de prison ferme et à une amende de 3 millions de dinars (environ 20 000 dollars), ainsi que la saisie de tous ses biens.

Le Tribunal a aussi condamné l’homme d’affaires Ali Haddad, dans le cadre de la même affaire, à 4 ans de prison ferme pour blanchiment d’argent, trafic d’influence et non déclaration de biens. Ali Haddad a été acquitté du chef d’accusation de financement occulte de la Présidentielle annulée d’avril 2019, pour le compte du candidat Abdelaziz Bouteflika.

Ces jugements ont été rendus en première instance et peuvent faire l’objet d’un recours devant les instances judiciaires supérieures. Bouteflika et Haddad ont été poursuivis pour « blanchiment d’argent, trafic d’influence, non déclaration de biens et financement clandestin de la campagne électorale ».

L’affaire, selon des déclarations antérieures du ministère public, concerne le transfert de fonds à l’étranger en 2019, pour ouvrir une chaîne appelée « Al-Istemrarya » pour soutenir la candidature d’Abdelaziz Bouteflika aux élections qui étaient prévues pour avril 2019 et annulées à la suite d’un soulèvement populaire.

Saïd, 66 ans, est le frère cadet d’Abdelaziz Bouteflika. Il a rejoint la Présidence en 1999 et s’est imposé comme un homme influent et puissant après la détérioration de la santé de son frère en 2011.

Saïd Bouteflika est en détention depuis mai 2019. La justice l’avait précédemment acquitté dans deux affaires, la première en 2021 connue dans les médias par « le complot contre l’armée et l’État », et la seconde en mai dernier, concernant l’accusation de « perturber le travail de la justice » pendant la période du règne de son frère.