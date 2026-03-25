Algérie : forfait à cause d’une blessure, Anis Hadj Moussa se dit dégoûté

Le milieu offensif Anis Hadj Moussa a vu ses espoirs s’envoler à la suite d’une blessure qui l’oblige à renoncer au rassemblement de la sélection algérienne. Sur son compte Instagram, le joueur a exprimé sa frustration en ces termes : « Dégouté, Kheir Inchallah », quelques heures après que la Fédération ait officialisé son forfait.

Arrivé à Turin, Hadj Moussa a ressenti un pépin physique qui l’a empêché de participer à la première séance collective. Les examens médicaux réalisés dans la foulée n’ont pas laissé de doute : il n’était pas en condition de poursuivre avec le groupe.

Privé de la sélection, le joueur a rapidement regagné Rotterdam afin d’entamer un protocole de soins avec son club, le Feyenoord. Cette mésaventure intervient alors qu’il traversait une période convaincante et qu’il n’avait manqué aucune rencontre au cours de la saison.

Un coup dur pour la préparation algérienne

Son absence prive l’Algérie d’un élément en forme pour les deux matches amicaux face au Guatemala et à l’Uruguay, rendez-vous importants dans la feuille de route des Fennecs vers la Coupe du monde 2026.