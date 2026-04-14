Algérie : double explosion à Blida, en pleine visite papale à Alger (images)

La ville de Blida a été la cible d’un double attentat-suicide dans l’après-midi du lundi 13 avril 2026. Deux individus se sont fait exploser en pleine rue, l’un d’eux à proximité immédiate d’un poste de police, provoquant une vive émotion et des publications contradictoires sur les réseaux sociaux.

Les premiers témoignages, diffusés dès le cœur de journée, évoquent deux détonations successives au centre-ville de Blida, située à environ 40 kilomètres au sud d’Alger. Plusieurs images et vidéos prises par des passants ont rapidement commencé à circuler en ligne.

Parmi ces enregistrements, une séquence issue d’une caméra de surveillance montre un homme portant une veste à capuche marron qui marche le long d’un trottoir. Face à lui, deux agents de police se tiennent devant une boutique ; l’un semble s’avancer vers la personne qui, quelques instants plus tard, déclenche l’explosion, soulevant un important nuage de fumée.

Sur la même séquence on distingue également une personne tenant un parapluie jaune projetée au sol par la déflagration. Le policier touché par l’onde choc apparaît ensuite capable de se relever rapidement.

Les autorités algériennes n’avaient, au moment de la publication, pas communiqué de bilan officiel sur cette attaque. Malgré une forte présence de médias internationaux sur place, peu d’informations confirmées circulent pour l’instant.

Une coincidence troublante

La coïncidence avec la visite dans le pays, commencée la veille, du pape Léon XIV suscite des interrogations, mais aucun lien direct avec les événements de Blida n’a pu être établi à ce stade.

Une déclaration attribuée à l’Union africaine et signée par le président de sa Commission, Mahmoud Ali Youssouf, dénonçant fermement l’attentat et exprimant la solidarité de l’organisation, a été publiée mardi matin puis retirée rapidement, ajoutant à l’incertitude autour de l’événement.