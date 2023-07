Algérie : décès de 34 personnes dans un accident de route

- Publicité-

Un terrible accident de la route s’est produit ce mercredi 19 juillet près de Tamanrasset, dans le sud de l’Algérie, lorsque qu’un autocar et un véhicule utilitaire sont entrés en collision, entraînant la mort de 34 personnes et faisant 14 blessés.

Une journée normale de circulation a basculé dans l’horreur aux abords de Tamanrasset, dans le sud de l’Algérie, lorsqu’un autocar, assurant la liaison entre Adrar et Tamanrasset, est entré en collision avec un véhicule utilitaire. Le violent impact de cette collision frontale a rapidement provoqué un incendie, plongeant les occupants des véhicules dans une situation critique.

Selon les informations fournies par la Protection civile, au moins 34 personnes ont perdu la vie dans cet accident tragique, et 14 autres ont été blessées, certaines gravement. Les équipes de secours ont immédiatement été déployées sur les lieux pour porter assistance aux victimes et procéder aux opérations d’extraction et d’évacuation.

L’accident a semé le chaos sur la route, attirant l’attention des passants et des automobilistes qui ont tenté d’apporter leur aide avant l’arrivée des secours officiels. Des scènes déchirantes ont été rapportées, avec des survivants sous le choc, témoins impuissants de l’ampleur de la tragédie.

Les autorités locales se sont mobilisées pour enquêter sur les circonstances exactes de l’accident. Les facteurs qui ont conduit à cette collision mortelle font l’objet d’une attention particulière afin de prévenir de tels drames à l’avenir et de garantir la sécurité des usagers de la route.

Cet effroyable accident de la route près de Tamanrasset a plongé l’Algérie dans le deuil et suscité une vague d’émotion et de solidarité envers les familles endeuillées. Le bilan tragique de 34 vies perdues et des blessés rappelle la nécessité d’une vigilance constante sur les routes du pays.