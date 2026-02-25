Algérie, Cameroun : Le pape Léon XIV visitera quatre pays d’Afrique en avril

Le Saint-Siège a fait savoir ce mercredi que le pape Léon XIV se rendra en Afrique au cours de la seconde quinzaine d’avril. Sa tournée s’étalera sur dix jours, du 13 au 23 avril, et couvrira plusieurs pays et étapes sur le continent.

Quatre États figurent au programme officiel : l’Algérie, le Cameroun, l’Angola et la Guinée équatoriale. Le Vatican a communiqué les lieux et les périodes prévues pour chaque escale.

Le périple s’ouvrira en Algérie, avec des présences annoncées à Alger puis à Annaba entre le 13 et le 15 avril. Immédiatement après, le pape se rendra au Cameroun où il visitera Yaoundé, Bamenda et Douala du 15 au 18 avril. La délégation poursuivra ensuite sa route vers l’Angola — étapes prévues à Luanda, Muxima et Saurimo du 18 au 21 avril — avant d’achever la visite en Guinée équatoriale, à Malabo, Mongomo et Bata, du 21 au 23 avril.

Le communiqué du Vatican rappelle que ce déplacement représente la troisième visite à l’étranger du souverain pontife américain depuis son élection en mai 2025. Il ajoute qu’il s’agira de la toute première visite d’un pape en Algérie, un pays où l’islam est institué comme religion d’État.

Enjeux et perspectives

Au-delà de la dimension pastorale — rencontrer les fidèles catholiques et célébrer des offices — ce voyage porte des enjeux diplomatiques et interreligieux. La présence pontificale en Algérie, notamment, pourrait être perçue comme un geste fort en faveur du dialogue entre communautés religieuses dans un contexte où l’islam occupe une place centrale dans la vie publique.

Sur le plan pratique, ces dix jours mobiliseront d’importantes ressources logistiques et sécuritaires, ainsi que des coordinations étroites entre le Saint-Siège et les autorités locales. Les responsables vaticans et les gouvernements concernés poursuivent les préparatifs en vue de garantir le bon déroulement des différentes étapes.