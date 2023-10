Algèbres quantiques déformées: un Béninois reçoit le prix Yang-Hui en Chine

- Publicité-

À la Conférence internationale sur l’analyse mathématique, les applications et la simulation informatique 2023 en Chine, le vendredi 13 octobre 2023, un universitaire béninois a reçu le prix Yang-Hui.

Le professeur Mahouton Norbert Hounkonnou a honoré le Bénin par une nouvelle distinction. L’universitaire béninois a reçu le vendredi 13 octobre 2023 à la Conférence internationale sur l’analyse mathématique, le prix Yang-Hui pour ses « contributions fondamentales aux algèbres quantiques déformées ».

Ce professeur titulaire des mathématiques-physique à l’Université d’Abomey-Calavi a été récompensé pour ses multiples efforts dans le domaine des mathématiques, dans les circonstances de la conférence internationale sur l’analyse mathématique, les applications et la simulation informatique 2023 en Chine, a rapporté LNT.

Déjà le 21 mars 2023, AIP a sélectionné Mahouton Norbert Hounkonnou comme lauréat de la médaille John Torrence Tate 2023 pour le leadership international en physique. La médaille Tate, du nom du célèbre physicien américain John Torrence Tate et créée en 1959, est décernée à des citoyens non américains pour leur leadership, leurs contributions à la recherche et leurs services à la communauté de la physique.

Le prix comprend un certificat de reconnaissance, une médaille de bronze et un prix de 10 000 $. Le comité du prix a sélectionné Hounkonnou « pour son leadership dans la construction et le maintien d’une communauté africaine transnationale de recherche et d’enseignement en physique mathématique, en particulier les conférences et les écoles COPROMAPH et les réseaux internationaux au niveau de l’Académie ».

Toujours à cause de sa rigueur scientifique, le Professeur Mahouton Norbert Hounkonnou a eu la confiance du Roi Mohammed VI pour rejoindre l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques. En dehors de l’universitaire béninois, Daniel Nahon (France) et Bouchta Sahraoui (Maroc) ont été respectivement nommés membre associé et membre correspondant.

Conformément à la loi portant création de l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques, elle compte soixante membres dont trente citoyens du Royaume (membres résidents), et trente personnalités de nationalité étrangère (membres associés). Par ailleurs, trente autres membres ont le statut de correspondants et sont nommés pour un mandat de quatre ans renouvelables une fois.