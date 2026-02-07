Alexandre Astier gêné par les tatouages de ses fans hardcore

Alexandre Astier , créateur et visage incontournable de Kaamelott , a livré récemment une réaction mesurée et visiblement gênée face à l’enthousiasme extrême de certains fans lors d’une interview promotionnelle : des admirateurs se sont fait tatouer des éléments de la saga — logo, répliques cultes, voire le visage du roi Arthur incarné par Astier — et l’auteur est resté partagé entre la satisfaction et la gêne.

Alexandre Astier, créateur et visage incontournable de Kaamelott, a livré récemment une réaction mesurée et visiblement gênée face à l’enthousiasme extrême de certains fans lors d’une interview promotionnelle : des admirateurs se sont fait tatouer des éléments de la saga — logo, répliques cultes, voire le visage du roi Arthur incarné par Astier — et l’auteur est resté partagé entre la satisfaction et la gêne.

Depuis plus de vingt ans, Alexandre Astier porte une œuvre devenue un phénomène de la culture populaire française. Tour à tour auteur, réalisateur, interprète principal, dialoguiste et compositeur de Kaamelott, il a construit un univers reconnaissable par son humour référencé et ses répliques. Entouré de proches — père, mère, belle-mère, demi-frère, enfants — il a néanmoins centralisé la création et la mise en scène de la série, en endossant la plupart des casquettes artistiques.

La trajectoire de Kaamelott commence à la télévision, pour occuper la case laissée vacante par Caméra Café sur M6, avec des saynètes humoristiques très courtes. Au fil des saisons, la durée des épisodes s’allonge et la tonalité évolue : la cinquième saison marque une rupture notable, plus dramatique et résolument tournée vers le cinéma. Astier a conçu sa série comme le point de départ d’un projet plus vaste, évoquant l’idée d’une trilogie cinématographique. Le premier film, Kaamelott – Premier Volet, est sorti en 2021 ; le deuxième, Kaamelott – Deuxième Volet, partie 1, est sorti en 2025. Entretemps, il a développé une sixième saison qui fait office de préquel, centrée sur la jeunesse d’Arthur à Rome.

La réaction d’Alexandre Astier face aux tatouages de ses fans

Pour assurer la promotion de ses films, Alexandre Astier a multiplié les apparitions, notamment sur le podcast vidéo LEGEND animé par Guillaume Pley sur YouTube. Lors de cet entretien, il a longuement évoqué la genèse et la fabrication de la saga, puis a abordé, à la demande de l’animateur, la passion parfois radicale de certains admirateurs.

Guillaume Pley montre une photographie d’un tatouage inspiré de Kaamelott et demande à Astier s’il prend cela comme un compliment. L’intéressé répond spontanément : « Ah putain… Bah, ça me fait plaisir… » puis enchaîne, d’un ton plus réservé : « Il est pas mal. »

Le réalisateur explique toutefois que ces démonstrations d’adoration le mettent mal à l’aise. Dans l’extrait diffusé, il confie : « Je suis très gêné parce que je me dis ‘Bon, c’est bien, je sais pas trop quoi vous dire’ ». Face à la question de savoir si des personnes lui ont déjà montré leurs tatouages dans la rue, il répond affirmativement : « Ouais, c’est arrivé… »

