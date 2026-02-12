Alex Jimenez transféré définitivement à Bournemouth

Le club anglais de Bournemouth a officialisé l’arrivée d’Alex Jiménez, jeune défenseur espagnol âgé de 20 ans. Prêté par l’AC Milan la saison passée, le joueur prolonge désormais son aventure en Angleterre via un transfert définitif estimé à 19 millions d’euros, assorti d’un complément de 5,3 millions en variables.

Pensionnaire des catégories de formation du Real Madrid pendant une décennie, Jiménez a rejoint l’AC Milan en 2023 avant d’être prêté outre-Manche. International junior, il a porté les couleurs de l’Espagne dans les sélections U15, U17 et U19, ce qui lui vaut une réputation flatteuse parmi les jeunes arrières centraux de sa promotion.

Polyvalent sur le plan tactique, il est capable d’évoluer sur l’axe défensif tantôt à droite, tantôt à gauche, et peut également monter sur le flanc droit pour apporter du dynamisme offensif. Sa capacité d’adaptation et son profil technique expliquent l’intérêt manifesté par Bournemouth.

Un renfort pensé pour la Premier League

Ce recrutement est perçu comme un renforcement stratégique du compartiment défensif des Cherries en vue de la prochaine saison. La direction sportive du club, conduite par Tiago Pinto, souligne l’impact attendu d’un élément jeune mais déjà aguerri, qui apporte fraîcheur et options supplémentaires au staff technique.

Fort d’une expérience acquise en Serie A et d’une formation solide issues des équipes nationales jeunes, Jiménez débarque avec des atouts qui devraient faciliter sa transition vers le championnat anglais. Les observateurs verront si son aisance sur les deux profils défensifs et sa capacité à contribuer au jeu sur l’aile droite se traduiront rapidement en performances convaincantes en Premier League.