Alex Iwobi atteint 100 matchs avec Fulham

Dimanche 15 février 2026, au cours du quatrième tour de la FA Cup, Fulham affrontait Stoke City — une soirée qui coïncidait avec un jalon personnel pour Alex Iwobi : il a porté pour la centième fois le maillot des Cottagers.

Le footballeur nigérian, âgé de 29 ans, a intégré l’effectif de Fulham lors du mercato d’été 2023 après son départ d’Everton. Lié au club londonien par un contrat courant jusqu’en juin 2028, il a régulièrement figuré dans les compositions depuis son arrivée, ce qui lui permet d’aligner désormais ce total de rencontres officielles.

Parmi les temps forts de ses premières saisons à Craven Cottage, on retient notamment son premier doublé sous ses nouvelles couleurs en décembre 2023 : titularisé face à Nottingham Forest, il avait contribué à la large victoire de son équipe (5-0) en inscrivant deux buts.

Statistiques et apport

Au compteur, Iwobi affiche donc 100 apparitions avec Fulham, assorties de 17 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Ces chiffres témoignent de sa régularité et de son apport offensif depuis son arrivée.

Polyvalent sur le front de l’attaque et au milieu, le joueur se veut une option récurrente pour les entraîneurs, capable d’influencer le jeu par ses courses, ses transmissions et sa capacité à se placer dans la surface adverse.