Alassane Ouattara propose à Assimi Goïta une visite officielle en Côte d’Ivoire

Après la fin de la brouille entre le Mali et la Côte d’Ivoire, le président ivoirien Alassane Ouattara a invité le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, pour une visite officielle en Côte d’Ivoire.

Selon les informations rapportées par Jeune Afrique, le 24 décembre dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara a joint par téléphone le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, pour lui proposer d’effectuer une visite officielle en Côte d’Ivoire. Selon le média « Cette conversation a eu lieu deux jours après le déplacement à Bamako d’une délégation ivoirienne » .

En effet, en déplacement jeudi 22 décembre à Bamako, une délégation ivoirienne conduite par Bréhima Téné Ouattara, ministre de la Défense et frère du président Alassane Ouattara, a été reçue en audience par le président de la transition malienne, le Colonel Assimi Goïta. La rencontre a été sanctionnée par la signature d’un mémorandum visant à « promouvoir la paix » et à renforcer « les relations d’amitié, fraternité et de bon voisinage entre les deux pays », indique la page de la présidence malienne sur Facebook.

Il s’agit, selon le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop d’aller ensemble vers « une dynamique positive de surmonter » le conflit né de l’arrestation en juillet dernier de 49 soldats ivoiriens inculpés pour « tentative d’atteinte à la sûreté de l’État » par le Procureur général près le tribunal de grande instance de la Commune VI Bamako.