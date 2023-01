« Al Sadd aura toujours une place spéciale dans mon cœur », André Ayew après son départ du club qatari

Andre Ayew a exprimé sa gratitude à Al Sadd, déclarant que les champions qataris auront toujours une place spéciale dans son cœur après son départ.

Le capitaine de la sélection ghanéenne, lié à un retour en Europe, a conclu un accord avec Al Sadd pour annuler son contrat, qui devait expirer en juin. Ayew est arrivé à Al Sadd en 2021, sur les traces de son légendaire de père, Abedi Pele, qui a passé un an sous les couleurs du club qatari.

« Un grand merci à Al Sadd SC, aux entraîneurs et à la direction qui ont cru en moi à Al Sadd SC, en particulier Xavi qui m’a amené ici, et Juanma Lillo et à tous mes coéquipiers qui sont devenus frères, a posté Ayew sur Instagram. Je tiens également à remercier les incroyables fans pour leur soutien massif pendant toutes ces années ».

« C’était formidable et humiliant de servir ce grand club. Les trophées que nous avons remportés et l’impact que nous avons eu étaient basés sur un travail acharné et je me considère chanceux d’avoir fait partie de la riche histoire du club. Je souhaite le meilleur à Al Sadd FC. Le club aura toujours une place spéciale dans mon cœur car Ayew et Al Sadd ont commencé il y a des décennies et ne finiront jamais« , a-t-il ajouté.

Ayew a rejoint le club qatari en tant que joueur libre en 2021, après avoir quitté Swansea City en Premier League. Lors de sa première saison, le Ghanéen a marqué 15 buts en championnat pour aider Al Sadd à remporter la Qatar Stars League.

Il a également joué un rôle déterminant dans la victoire du club en Coupe Emir. Le capitaine des Black Stars quitte Al Sadd après avoir marqué 22 buts et trois passes décisives en 38 matchs.