Al-Qaïda menace d’attaquer la France et la Suède

L’organisation terroriste Al-Qaïda dans la péninsule arabique a proféré des menaces contre la France et la Suède, suscitant des préoccupations quant à la sécurité dans ces pays.

Dans le dernier numéro de son magazine intitulé « Sada al-Malahim », l’organisation terroriste Al-Qaïda dans la péninsule arabique a émis des menaces à l’encontre de la France et de la Suède. Le Figaro a rapporté cette information, soulignant que les auteurs du magazine ont fait référence aux récents incidents de destruction de Corans en Suède, qualifiant la Suède de rival de la France, du Danemark et d’autres pays européens dans leur opposition présumée à l’islam et aux musulmans.

Le magazine menace que les pays tels que la Suède et la France, qui sont perçus comme combattant « Dieu », pourraient être la cible d’attaques violentes. Les auteurs de ces menaces semblent promouvoir la violence comme moyen de faire entendre leur message.

Le ministère français de l’Intérieur n’a pas encore réagi officiellement à cette menace proférée par Al-Qaïda. Les autorités de sécurité dans ces deux pays surveillent certainement attentivement la situation et prennent des mesures pour renforcer la sécurité publique.

Il est essentiel de noter qu’Al-Qaïda avait déjà revendiqué l’attaque terroriste contre le journal satirique « Charlie Hebdo » en 2015, qui avait choqué le monde et suscité une réaction mondiale contre le terrorisme.