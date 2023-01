Al Nassr: Vincent Aboubakar assène un tacle appuyé à Cristiano Ronaldo

Sacrifié par Al Nassr pour dénicher une place à Cristiano Ronaldo, arrivée cet hiver chez le club saoudien, Vincent Aboubakar a violemment taclé le Portugais dans des propos relayés par AS.

«Al-Nassr a mis fin au contrat de Vincent Aboubakar par accord mutuel et il a reçu toutes les compensations financières auxquelles il avait droit», a confié une source proche du club saoudien samedi à l’AFP. L’attaquant camerounais est donc le pion sacrifié par le géant du golfe persique pour enregistrer Cristiano Ronaldo, arrivé cet hiver en Arabie Saoudite.

Le quintuple Ballon d’or n’était pas inscrit en raison du quota de joueurs étrangers imposés à Al Nassr, à l’instar des autres clubs du pays. Ce qui ne devra désormais plus tarder avec CR7 qui devrait disputer le 22 janvier prochain son premier match officiel sous ses nouvelles couleurs. A moins que le Portugais ne fasse ses grands débuts avec ses nouveaux coéquipiers le 19 janvier contre le PSG de Kylian Mbappé, dans le cadre d’une sélection avec les joueurs d’Al Nassr et d’Al Hilal.

Alors qu’il va devoir trouver un nouveau club, Vincent Aboubakar ne semble lui pas très content de ce départ. Malgré l’énorme compensation financière qu’il devrait sans doute toucher, le Camerounais affiche une certaine frustration. En témoigne sa sortie explosive sur le média NTV Spor. Dans des propos relayés par AS, le meilleur buteur de la CAN 2022 s’est à demi-mot pris à Cristiano Ronaldo avec un tacle appuyé. «J’ai toujours pensé que Messi était meilleur que Ronaldo, mais après m’être entraîné avec Ronaldo, je me suis rendu compte que j’avais raison», a-t-il confié.

Une sortie qui va certainement casser l’amitié entre les deux joueurs, s’il y en avait. En tout cas, le Lion Indomptable s’est déjà lui mis dans la quête d’une nouvelle destination. En effet, d’après Foot Mercato, le vainqueur de la CAN 2022 avec la sélection camerounaise négocie avec Besiktas en vue de la signature d’un nouveau contrat.

Manchester United et Fenerbahce sont également sur le dossier de l’ancien buteur du FC Porto mais le club stambouliote aurait un gros coup d’avance sur ses concurrents. Les deux camps se connaissent très bien pour avoir déjà passé deux saisons ensemble : en 2016-2017 en prêt de Porto puis en 2020-2021, avec un total de 35 buts en 67 matchs à la clé.

¡FUE CLARO! Vincent Aboubakar ⚽🇨🇲, exdelantero del Al Nassr 🇸🇦, habló para NTV Spor 🗞 sobre quien le parecía mejor entre Lionel Messi 🇦🇷 y Cristiano Ronaldo 🇵🇹 tras haber entrenado con el portugués. pic.twitter.com/4kxsdVTMkU — GOLPERU (@GOLPERUoficial) January 8, 2023