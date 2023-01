Al Nassr: Rudi Garcia défend Cristiano Ronaldo après son début mitigé

L’entraîneur d’Al-Nassr, Rudi Garcia, a affirmé que l’attaquant Cristiano Ronaldo avait largement contribué à la victoire de son équipe face à Al-Ettifaq (1-0) ce weekend, alors que le Portugais a été impuissant devant les buts pour sa grande première avec le club saoudien.

Garcia a déclaré que la présence de Ronaldo ne garantissait pas une victoire automatique dans la Saudi Pro League après la courte victoire d’Al-Nassr contre Ettifaq (1-0) dimanche, sur un but d’Anderson Talisca. Le Portugais, qui a été officiellement dévoilé en tant que joueur d’Al-Nassr à Mrsool Park plus tôt ce mois-ci, a fait ses débuts lors de cette rencontre où il a été aligné d’entrée.

Analysant les débuts de Ronaldo après le match, Garcia a déclaré à Reuters qu’il était impressionné par l’impact du joueur de 37 ans. « C’est un ajout positif quand vous avez un joueur comme Ronaldo car il aide à distraire les défenseurs, ce qui s’est passé avec notre but« , a déclaré Rudi Garcia en zone mixte après la rencontre.

« Aujourd’hui, nous lui avons créé des opportunités et demandé aux joueurs de diversifier le jeu entre lui et Talisca, et il ne faut pas oublier qu’il a participé au (match d’exhibition contre) le Paris St Germain et qu’il ne s’est pas assez reposé (…) Même avec la présence de Ronaldo, ce n’est pas facile de gagner la Ligue saoudienne à cause… de la force des concurrents« , a ajouté le technicien français.

De toute façon, c’est déjà un faux pas pour CR7 en qui les supporters d’Al Nassr ont placé toute leur confiance. Le quintuple Ballon d’or est appelé à conquérir le titre pour le club saoudien. Mais peut-être que la superstar portugaise est en mode diesel. Double buteur lors de la défaite face au PSG (4-5) en amical, le natif de Madère attend sans doute que le moteur prenne pour démarrer sa « Ferrari ».