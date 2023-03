Al Nassr: première récompense pour Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite

Deux mois après son arrivée, Cristiano Ronaldo a été élu, ce mardi, joueur du mois de février en Saudi Pro League.

Un peu a la surprise générale, Cristiano Ronaldo a rejoint l’Arabie Saoudite et la Saudi Pro League en fin d’année passée, après avoir résilié son contrat avec Manchester United. Et les débuts du portugais n’ont pas été idéaux, puisqu’il a été muet lors de ses premiers matchs avec sa nouvelle équipe. Mais depuis quelques semaines, CR7 a trouvé son rythme de croisière et marche désormais sur le championnat saoudien, avec des performances qui force le respect. D’ailleurs, la Ligue saoudienne a décerné ce mardi, le prix du joueur du mois de février au quintuple Ballon d’Or.

Au cours de ce mois de février, Cristiano Ronaldo a notamment inscrit un quadruplé face à Al-Wehda (4-0), avant de délivrer deux passes décisives contre Taawon (2-1). Lors de la dernière rencontre des siens, le meilleur buteur de l’histoire du football à planter un triplé sur la pelouse de Damac, pour la victoire (3-0) d’Al Nassr. Le moins qu’on puisse dire, c’est que cette première distinction du portugais en Arabie Saoudite est totalement méritée.

Cristiano Ronaldo est déjà le quatrième meilleur buteur de la Saudi Pro League, alors qu’il n’a joué que 5 matches sur 18 cette saison. Le portugais compte 8 réalisations et n’est plus qu’à 5 buts du premier au classement, son coéquipier Talisca. Nul doute que CR7 va viser le titre de meilleur buteur du championnat en fin de saison. Pour rappel, Al Nassr est actuellement leader au classement de la Ligue saoudienne et les permanences de Ronaldo en sont pour beaucoup.