Al Nassr: la clause libératoire de Cristiano Ronaldo fixée à 50 millions d’euros

La tension monte autour de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr, alors que l’existence d’une clause libératoire et un conflit ouvert avec la direction pourraient précipiter un départ dès la fin de la saison.

La situation de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr continue de se tendre. Selon plusieurs sources, l’attaquant portugais disposerait d’une clause libératoire dans son contrat, ouvrant la porte à un possible départ dès le mois de juin. Âgé de 40 ans, le capitaine de la sélection portugaise est actuellement en conflit avec sa direction. En grève, il n’a pas pris part au match de Saudi Pro League disputé lundi face à Al Riyadh, un nouvel épisode révélateur de son profond mécontentement.

Toujours selon ces informations, Ronaldo pourrait envisager un avenir loin de l’Arabie saoudite à l’issue de la saison, avec des pistes menant vers la Major League Soccer (MLS) ou un éventuel retour en Europe. Sa clause libératoire serait fixée à 50 millions d’euros.

Le quintuple Ballon d’Or reprocherait notamment au Fonds d’investissement public saoudien (PIF), propriétaire majoritaire d’Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ittihad et Al-Ahli depuis 2023, de freiner le renforcement de son club. Ronaldo estime que cette politique déséquilibre la compétition et empêche Al-Nassr de se donner les moyens de lutter pleinement pour le titre. Un feuilleton de plus autour de l’avenir d’une star dont l’influence dépasse largement le cadre du terrain.