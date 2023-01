Al-Nassr: la bombe de Garcia sur l’avenir de Cristiano Ronaldo

Face à la presse, l’entraîneur d’Al-Nassr Rudi Garcia a confié que Cristiano Ronaldo ne terminera pas sa carrière en Arabie saoudite, mais retrouvera un club en Europe.

Après la rupture, à l’amiable de son contrat, avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est engagé avec Al-Nassr, en Arabie Saoudite, qui lui a offert un pont d’or. Le salaire du couple Ballon d’Or est en effet estimé à 200 millions d’euros par an sur la durée de son contrat. Mais l’aventure du portugais en terre saoudienne ne débute pas de la meilleure des manières.

CR7 est resté muet lors de ses premiers pas avec son nouveau club contre Ettifaq (victoire 1-0), en championnat. Quatre jours plus tard, il livrait une nouvelle prestation décevante en demi-finale de la Supercoupe d’Arabie Saoudite, avec à la clé une élimination face à Al-Ittihad (1-3). Et si les supporters attendent toujours le premier but de la superstar, son entraîneur Rudi Garcia a fait une grosse annonce sur son avenir. « Cristiano Ronaldo ne prendra pas sa retraite avec Al-Nassr. Il reviendra à la fin de sa carrière en Europe pour y prendre sa retraite« , a affirmé le manager français face aux journalistes.

Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir. Pour rappel, dans la foulée de l’annonce de sa signature, une rumeur évoquait un possible prêt à Newcastle, en cas de qualification des Magpies à la prochaine édition de la Ligue des champions. Le club anglais est possédé par le fond d’investissement public de l’Arabie Saoudite. Affaire à suivre donc…