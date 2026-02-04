Al Nassr: «je n’ai jamais rien entendu d’aussi ridicule de ma vie», Danny Murphy sur CR7 

Refusant de participer à la victoire d’Al-Nassr face à Al Riyadh, Cristiano Ronaldo cristallise les tensions en Arabie saoudite, Danny Murphy dénonçant un comportement jugé égoïste sur fond de désaccords financiers avec le PIF.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool, Danny Murphy, n’a pas mâché ses mots à l’encontre de Cristiano Ronaldo après le refus de ce dernier de participer au match remporté par Al-Nassr face à Al Riyadh (1-0), lundi soir en Saudi Pro League. Pour le consultant britannique, l’attitude de la star portugaise illustre un comportement avant tout centré sur ses intérêts personnels, au détriment du collectif. Une position qui fait suite aux révélations du journaliste Ben Jacobs sur les ondes de talkSPORT, évoquant les raisons du boycott du capitaine d’Al-Nassr.

Selon ces informations, Cristiano Ronaldo serait particulièrement mécontent de la stratégie du PIF (Public Investment Fund), fonds souverain saoudien propriétaire de plusieurs clubs du championnat, notamment en raison du traitement jugé préférentiel accordé à Al-Hilal. Le quintuple Ballon d’Or reprocherait au fonds d’avoir alloué des moyens financiers plus importants à son rival, notamment en amont de la Coupe du monde des clubs, laissant Al-Nassr avec une enveloppe jugée insuffisante pour rester compétitif.

Certaines sources avancent également que Ronaldo n’aurait pas souhaité voir Karim Benzema rejoindre Al-Hilal. Il aurait préféré que l’ancien attaquant du Real Madrid reste à Al-Ittihad, voire qu’il s’engage avec Al-Nassr, estimant ce scénario plus bénéfique pour l’équilibre du football saoudien. D’autres évoquent un désaccord plus global sur la répartition centralisée des financements au sein de la Saudi Pro League.

Quoi qu’il en soit, l’absence volontaire de Ronaldo face à Al Riyadh pourrait lui valoir une sanction disciplinaire, voire une amende, pour ne pas s’être rendu disponible pour son équipe. Invité à réagir, Danny Murphy s’est montré particulièrement virulent. « Peut-être que Ronaldo pourrait donner une partie de son salaire au club afin qu’il puisse recruter davantage de joueurs », a-t-il lancé, avant de qualifier la situation de « non-sens complaisant » et de comportement « ridicule ». La tentative supposée de Cristiano Ronaldo d’influer sur le transfert de Karim Benzema n’a, en tout cas, pas porté ses fruits. L’attaquant français a rejoint Al-Hilal pour un contrat de 18 mois, renforçant encore un concurrent direct.

Sous contrat avec Al-Nassr jusqu’en 2027 après une prolongation signée en 2025, Cristiano Ronaldo reste la figure de proue du club depuis son arrivée fin 2022, à la suite de la résiliation de son contrat avec Manchester United. Toutefois, malgré son statut et ses performances individuelles, la superstar portugaise n’a toujours pas permis à Al-Nassr de remporter un trophée majeur, les titres de champion revenant depuis à Al-Hilal et Al-Ittihad. Selon des informations venues du Portugal, le malaise serait profond et Cristiano Ronaldo pourrait sérieusement s’interroger sur son avenir dès le prochain mercato estival.

