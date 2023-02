Al Nassr: Cristiano Ronaldo réagit à son quadruplé face à Al Wehda

Auteur d’un quadruplé face à Al Wehda (4-0) ce jeudi en Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo a réagi à son exploit avec Al Nassr.

Al Nassr se déplaçait ce jeudi sur la pelouse d’Al Wehda, à l’occasion de la 16è journée de Saudi Pro League. Un match remporté haut les mains par les visiteurs qui se sont imposés sur le score de 4-0. En feu, Cristiano Ronaldo a marqué les quatre buts de la partie.

Très à l’aise techniquement, le Portugais a ouvert le score d’une frappe croisée du pied gauche (21e), avant de faire le break d’un tir précis à ras de terre du droit (40e). Au retour des vestiaires, un penalty pour creuser un peu plus l’écart (51e) et un quatrième but marqué en deux temps (61e) ont permis au quintuple ballon d’or de signer un quadruplé dans ce match facile pour Al Nassr.

Une démonstration de force de la star portugaise qui permet à son équipe de reprendre sa première place en tête du championnat. En zone mixte après la rencontre, CR7 a réagi à sa prestation XXL. Et le joueur de 38 ans s’est dit très heureux pour son équipe.

« Merci pour l’accueil des fans d’Al-Nassr. Notre équipe était bonne, je suis content de mes buts aujourd’hui et encore plus heureux que nous soyons à la première place », s’est-il réjoui. Al Nassr reçoit Al Taawon la semaine prochaine dans le cadre de la 17è journée du championnat. L’occasion pour Ronaldo de poursuivre sur sa belle lancée, lui qui vient de dépasser la barre des 500 buts inscrits en championnat (503).