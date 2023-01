Al-Nassr: Cristiano Ronaldo muet pour sa grande première

Cristiano Ronaldo effectuait ses débuts officiels avec Al-Nassr ce dimanche après-midi, lors d’un duel contre Al-Ettifaq comptant pour la 14è journée de Saudi Pro League. Le portugais n’aura pas réussi à trouver le chemin des filets, mais son équipe a remporté la victoire (1-0).

Après son doublé lors d’un match amical contre le PSG il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo débutait en match officiel pour Al-Nassr ce dimanche, à l’occasion de la 14è journée du championnat saoudien. Une rencontre qui pouvait permettre à “Al Nami » de reprendre la tête du championnat devant Al Hilal (et avec un match en moins) en cas de victoire face à Al-Ettifaq. Et pour sa grande première, le portugais a hérité du brassard de capitaine.

Dans un stade à guichet fermé, CR7 aura beaucoup tenté durant la rencontre, se montrant disponible et participant à la construction du jeu des siens. Il est d’ailleurs impliqué dans l’unique but des siens dans ce duel. Sur un centre dans la boite, le Portugais manquait de peu la reprise de la tête, mais attirait toute la défense avec lui. Cela profitait au meilleur buteur du championnat, Talisca, qui ouvrait le score (1-0, 31e).

Dans la suite de la rencontre, le quintuple Ballon d’Or a beaucoup tenté, mais ne parvenait pas à marquer son but sous le maillot de sa nouvelle équipe, qui s’imposait finalement sur la plus courte des marges (1-0). Une victoire qui permet donc à Al-Nassr de repasser devant le rival Al Hilal au classement. Muet, Cristiano Ronaldo a tout de même célébré la victoire des siens et devra attendre la prochaine sortie de la formation entraînée par Rudi Garcia, pour tenter d’ouvrir son compteur en Arabie Saoudite.