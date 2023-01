Al-Nassr: Cristiano Ronaldo de retour en Ligue des Champions la saison prochaine?

Selon les informations de Marca, Cristiano Ronaldo disposerait, dans son contrat avec Al-Nassr, d’une clause qui lui permettrait d’être prêté à Newcastle la saison prochaine, si le club se qualifie pour la Ligue des champions.

Après avoir échoué à se trouver un point de chute au plus haut niveau en Europe, après la résiliation de son contrat avec Manchester United, Cristiano Ronaldo s’est fait une raison. Et comme c’était annoncé depuis un certain temps déjà, le portugais a officiellement rejoint le championnat de l’Arabie Saoudite vendredi dernier, en s’engageant avec le club Al-Nassr pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en 2025. Un contrat qui va rapporter très gros au quintuple Ballon d’Or, qui va, selon plusieurs sources, toucher un salaire de 200 millions d’euros par an.

Et si le départ de CR7 du vieux continent a déçu plus d’un, le portugais pourrait rapidement effectuer son retour en Europe notamment en Ligue des champions. En effet, selon la version anglaise de Marca, l’ancien attaquant du Real Madrid disposerait d’une clause lui permettant de quitter Al Nassr et de rejoindre Newcastle, sous la forme d’un prêt, si le club de Premier League se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions à la fin de la saison.

Un scénario qui ne semble pas si fou que cela, quand on sait que l’Arabie Saoudite est propriétaire des Magpies depuis environ un an. Troisièmes du classement de Premier League, les partenaires de Bruno Guimarães sont pour le moment bien partis pour atteindre cet objectif. Cristiano Ronaldo, qui a atterri à Riyadh ce lundi soir, va certainement suivre avec beaucoup d’attention le reste de la saison de Newcastle.