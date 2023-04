Al Nassr: Cristiano Ronaldo affole les compteurs en Arabie Saoudite

Auteur d’un nouveau doublé ce mardi soir lors de la victoire d’Al Nassr face à Al Adalh (0-5), Cristiano Ronaldo a inscrit son 11e but en Saudi Pro League, en seulement 9 matches. Le portugais se balade en Arabie Saoudite.

Cristiano Ronaldo a rejoint Al Nassr en Arabie Saoudite en fin d’année passée, après avoir résilié son contrat avec Manchester United. Et pour arriver à attirer le quintuple Ballon d’Or, le club saoudien a dû mettre la main à la poche. On parle d’un salaire de 200 millions d’euros par an pour le meilleur buteur de l’histoire du football. Et Al Nassr se frotte totalement les mains. En plus de l’extra-sportif, CR7 est déjà très décisif avec les siens.

Auteur d’un doublé ce mardi soir, lors du déplacement d’Al-Nassr sur la pelouse de Al Adalh (victoire 0-5), le quintuple Ballon d’Or a désormais inscrit 11 buts et délivré 2 passes décisives avec son club en Saudi Pro League. Et pour atteindre ce total, le portugais n’a disputé que 9 rencontres. Des statistiques vertigineuses qui lui permettent de déjà occuper la 5e place du classement des buteurs du championnat, mais aussi d’entretenir l’espoir dans la course au titre (Al Nassr est 2e, à 1 point du leader Al Ittihad).

De plus, en marquant hier soir, CR7 a également inscrit ses 833 et 834e buts en carrière. La légende du Real Madrid et de Manchester United n’est désormais plus qu’à 166 buts pour atteindre la barre exceptionnelle des 1000 buts en carrière. Un nouveau cap que CR7 a déjà certainement dans un petit coin de sa tête.