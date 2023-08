Al Nassr: coup dur pour Seko Fofana

-Publicité-

Al Nassr a officialisé le forfait de sa recrue ivoirienne, Seko Fofana, pour le match de ce vendredi face à Al Fateh, en troisième journée de la Saudi Pro League. Le milieu de terrain souffre d’une blessure musculaire.

Seko Fofana connaît déjà son premier coup d’arrêt en Arabie Saoudite. Le milieu de terrain ivoirien va passer quelques jours à l’infirmerie. La raison? Une blessure musculaire contractée par l’Eléphant. C’est le club saoudien qui fait l’annonce dans un communiqué sur son site officiel. Dans sa note relayée sur le compte X de l’équipe, le club de Riyad a fait le point médical de quatre de ses joueurs parmi lesquels figure Seko Fofana. On parle d’une blessure au niveau des adducteurs pour l’international ivoirien. Il passera des examens complémentaires ce vendredi pour déterminer la durée de son indisponibilité.

📄 التقريـر الطبي حـول إصابات لاعبي #النصر



أمنياتنا لهم بالشفـاء العاجـل 💛 pic.twitter.com/Mptz7zi8Ty — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 24, 2023

Une mauvaise nouvelle pour la Côte d’Ivoire

Une mauvaise nouvelle pour le joueur de 28 ans qui va manquer le déplacement sur la pelouse d’Al Fateh ce vendredi soir, à l’occasion de la troisième journée de la Saudi Pro League. Mais plus encore pour l’entraineur Luis Castro, critiqué pour les débuts mitigés de son club en championnat, avec deux défaites en deux sorties.

En côte d’Ivoire, on s’inquiète également de ce nouveau bobo de l’ancien lensois, alors que les Eléphants disputent en septembre prochain une rencontre décisive face au Lesotho, à l’occasion de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023, dont la phase finale est prévue du 13 janvier au 11 février 2024.

