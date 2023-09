Al Hilal: le gros coup de gueule de Neymar

-Publicité-

Neymar Jr., arrivé en Arabie saoudite cet été, se retrouve déjà au cœur de plusieurs controverses. Des polémiques à n’en point finir qui ont finalement fait sortir le Brésilien de ses gonds; pour mettre les choses au clair.

Neymar n’en est pas à son premier épisode controversé, que ce soit pendant son séjour à Paris ou ailleurs. En Arabie saoudite, l’international brésilien continue d’accumuler les polémiques, tant sur le terrain qu’en dehors. Récemment, il a été photographié en Espagne en compagnie de deux jeunes femmes lors d’une soirée, et selon Marca, il était très proche et affectueux envers elles. Cette situation a suscité des interrogatoires, étant donné qu’il a une compagne.

Cette dernière, Bruna Biancardi, est enceinte de huit mois, et elle n’a pas mâché ses mots sur les réseaux sociaux pour exprimer son mécontentement. Sur le plan sportif, Neymar a récemment été impliqué dans un incident agressif. De plus, des rumeurs circulent concernant ses relations tendues avec son entraîneur, Jorge Jesus. Plusieurs médias, dont Sport Italia, ont rapporté que le footballeur de 31 ans aurait demandé le renvoi de son entraîneur après un match de Ligue des champions asiatique contre le club ouzbek du Navbahor Namangan.

On prétend même que la star d’Al-Hilal aurait eu une altercation sérieuse avec le technicien portugais après cette rencontre. En réaction à ces rumeurs, la direction de l’équipe saoudienne aurait eu des discussions avec le camp de Jorge Jesus, évoquant même une possible résiliation de contrat. Cependant, toutes ces spéculations semblent être infondées, et c’est Neymar qui a pris la parole pour rétablir la vérité. Dans une déclaration sur ses réseaux sociaux, il a exprimé son mécontentement.

« Il s’agit de mensonges. Vous devez cesser de croire à de telles choses. Des pages comme celle-ci, avec des millions d’abonnés, ne devraient pas continuer à publier de fausses informations. Avec tout le respect du monde, je vous exige d’arrêter cela. C’est très irrespectueux », a-t-il déclaré. Face aux polémiques et aux rumeurs persistantes, Neymar a choisi de répondre de manière claire et tranchante. Le message est passé.

