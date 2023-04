Akissi Delta: « Je payais 550.000 FCFA par épisode pour la diffusion de « Ma famille » sur la RTI »

- Publicité-

Au bord de la ruine à cause d’un conflit domanial avec un homme qu’elle a voulu aider en lui offrant un toit, l’actrice ivoirienne Akissi Delta n’en manque pas de faire des révélations. Reçue sur le plateau de Showbuzz ce mardi, la réalisatrice ivoirienne a révélé la somme astronomique qu’elle payait à la RTI pour la diffusion de sa série Ma Famille.

Akissi Delta traverse actuellement une période assez difficile à cause d’un conflit domanial qui l’a totalement ruiné. La légende du cinéma ivoirien a pratiquement perdu tout ce qu’elle a acquis tout au long de sa carrière dans une affaire de terrain, qui l’oppose à un homme qu’elle a voulu aider en lui offrant un toit.

« Je me sens mal, je me sens très très mal, je suis venue sur ce plateau en taxi. Pour mon tournage j’avais plus de sept voitures, mais vu la situation que je traverse actuellement, j’ai dû vendre toutes mes voitures, même mes perruques je les ai vendues, peut être que bientôt je vais vendre tout ce qui est sur moi et me mettre aux enchères », avait révélé la réalisatrice en pleurs lors de son passage sur l’émission « Allumez la télé » de RTI1.

- Publicité-

Reçue sur le plateau de l’émission Showbuzz de la NCI ce mardi, la productrice et réalisatrice ivoirienne s’est exprimée sans filtres sur les conditions dans lesquelles elle a tourné sa série à succès « Ma Famille ». « C’est une dame qui m’a donné un million de fcfa, et une autre dame béninoise m’a donné 500.000 FCFA. Donc j’ai commencé la série avec 1.500 000 FCFA », a-t-elle révélé.

Dans la foulée, la célèbre actrice ivoirienne a également fait des révélations sur le deal qu’elle avait conclu avec la Radio Télévision Ivoirienne (RTI) pour la diffusion de la série télévisée « Ma famille ». En effet, Akissi Delta a surpris les fans en révélant qu’elle n’avait pas amassé de fortune grâce à cette série à succès, contrairement aux croyances populaires. « Je payais 550.000 FCFA par épisode pour la diffusion de « Ma famille » sur la RTI », a-t-elle révélé.

Très vite, ces révélations d’Akissi Delta ont suscité des réactions mitigées chez les fans de la série « Ma famille ». Certains ont exprimé leur déception quant à l’absence de gain financier pour l’actrice, tandis que d’autres ont salué son dévouement envers la production d’une série de qualité.

- Publicité-