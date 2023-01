Ajax Amsterdam: Alfred Schreuder limogé

L’Ajax Amsterdam a annoncé le licenciement de son entraîneur Alfred Schreuder, emporté par les mauvais résultats des Ajacides depuis le début de la saison.

C’est déjà la fin entre l’Ajax Amsterdam et Alfred Schreuder. Débarqué sur le banc des Ajacides en juin dernier, le technicien néerlandais ne finira pas l’exercice avec le club hollandais. L’ancien milieu de terrain a été remercié, emporté par les mauvais résultats de son équipe. Le match nul face à Volendam (1-1) mercredi, aura été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

« Nous venons de prendre une douloureuse mais nécessaire décision. Après un bon début de saison, notre équipe a perdu trop de points bêtement et le jeu pratiqué par l’Ajax n’a pas donné satisfaction. Nous avons pourtant accordé du temps à Alfred, sachant notamment qu’avec la longue trêve due au Mondial, il y avait la possibilité de travailler et faire évoluer la situation. Mais les choses ne sont pas allées dans le bon sens ces dernières semaines », a déclaré le président de l’Ajax, Edwin Van der Sar dans un communiqué annonçant le limogeage de l’entraîneur néerlandais.

Champion des Pays-Bas en titre, l’Ajax n’a plus remporté une seule rencontre depuis le mois d’octobre. Les Lanciers restent sur un bilan de 6 matchs nuls et une défaite et pointe à la 5e place du championnat, à 7 points du leader Feyenoord.