Air Jordan: des baskets de Michael Jordan vendues 2,2 millions de dollars

La société d’enchères Sotheby’s a annoncé ce mardi que l’une des paires de baskets portées par la légende de la NBA, Michael Jordan, lors de son dernier championnat avec les Chicago Bulls, a été vendue aux enchères pour 2,2 millions de dollars. Un record.

Les chaussures Air Jordan 13, arborées par la vedette des Bulls lors du deuxième match de la finale de la NBA en 1998 contre les Utah Jazz, ont été vendues au prix le plus élevé jamais enregistré pour une paire de baskets, selon Sotheby’s.

« Les baskets historiques ont été portées pendant la saison la plus remarquable de la carrière légendaire de Jordan, ce qui a contribué à assurer son héritage en tant que plus grand basketteur de tous les temps« , a déclaré Sotheby’s Les Air Jordan 13 ont été créés en mai 1998.

Après avoir subi une défaite lors du premier match de la finale NBA cette année-là, Jordan a chaussé ces baskets désormais légendaires lors de la seconde période du deuxième match, aidant ainsi les Bulls à battre les Utah Jazz au Delta Center, en inscrivant 37 points.

D’après Sotheby’s, après le match, il les a offerts à un ramasseur de balles en charge du vestiaire des visiteurs et les a signées en guise de remerciement pour ses services rendus. Jordan et les Bulls ont par la suite remporté leur sixième titre NBA. Cette ultime saison de Jordan avec les Bulls a été surnommée « Last Dance ».