Air India passe la plus importante commande d’avions de l’histoire

Propriété du conglomérat indien Tata Group, Air India a finalisé une commande historique à Airbus et Boeing d’environ 500 appareils représentant plus de 100 milliards de dollars (93,5 milliards d’euros) au prix catalogue.

La compagnie nationale indienne, privatisée l’an passée, a signé avec Airbus une lettre d’intentions pour 210 avions de la famille A320neo (140 A320 et 70 A321) et 40 gros-porteurs A350 à Airbus. Elle a par ailleurs passé une commande ferme pour 190 Boeing 737 MAX, 20 long-courriers B787 et 10 B777X à son rival américain, assurant à chacun plusieurs mois de production, selon une source gouvernementale américaine.

Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé, mais les derniers prix catalogues publiés par les deux constructeurs, jamais appliqués en raison des ristournes consenties, la valorisent à plus de 70 milliards de dollars. Jusqu’ici, la commande record avait été passée en 2011 lorsqu’American Airlines avait signé pour un total de 460 Airbus A320 et Boeing 737 auprès des deux avionneurs.

Négociée depuis près de deux ans avec Airbus, l’intention de commande doit être « finalisée dans les prochaines semaines », selon le directeur commercial de l’avionneur Christian Scherer. Elle comprend également un « nombre significatif d’options » pour des A320 supplémentaires, à mesure qu’Air India se développe pour devenir « une compagnie de classe mondiale », selon Natarajan Chandrasekaran, le patron du groupe Tata, propriétaire d’Air India.

Le Premier ministre indien Narendra Modi et le président français Emmanuel Macron, qui ont tous deux assisté à la cérémonie de signature avec Airbus par visioconférence, ont pour leur part présenté cet accord comme un volet du partenariat stratégique noué entre les deux pays. « Il y a un engagement profond en France pour fournir les technologies les plus efficaces disponibles à l’Inde et pour faire partie de votre stratégie du « Made in India » », a insisté le président français.