Air Algérie investit dans sa flotte en acquérant 15 avions auprès d’Airbus et de Boeing

La compagnie aérienne nationale Air Algérie a dévoilé les résultats de son appel d’offres pour l’acquisition de 15 avions. Cette commande permettra à la compagnie de moderniser sa flotte et d’offrir une meilleure expérience de voyage à ses passagers.

Air Algérie a choisi de se tourner vers deux constructeurs, Airbus et Boeing, pour l’achat de ses nouveaux avions. La compagnie a ainsi commandé cinq Airbus A330-900, qui pourront accueillir entre 280 et 320 passagers, ainsi que deux Airbus A350-1000, avec une capacité de 350 à 450 sièges. En plus de ces avions long-courriers, Air Algérie se dotera de huit appareils moyens-porteurs de type Boeing 737-9 MAX, pouvant accueillir entre 170 et 210 passagers.

Bien que le montant total des contrats n’ait pas été communiqué, cette commande marque un investissement significatif pour la compagnie aérienne algérienne. En attendant la livraison des avions, Air Algérie a décidé d’acquérir 10 avions en leasing et deux autres en affrètement spécial pour la saison estivale.

Cette décision de moderniser sa flotte témoigne de l’engagement d’Air Algérie envers ses passagers, ainsi que sa volonté de rester compétitive sur le marché aérien international. La compagnie espère ainsi offrir une expérience de voyage de qualité, tout en augmentant ses capacités de transport et en réduisant les coûts d’exploitation.

Avec cette acquisition d’envergure, Air Algérie espère consolider sa position de leader dans le transport aérien en Afrique. La modernisation de sa flotte permettra également à la compagnie de répondre aux attentes de ses passagers en termes de confort, de sécurité et de fiabilité, tout en contribuant au développement du secteur aérien en Algérie.