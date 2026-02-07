Aïnhoa Lahitete, la Miss Aquitaine destituée, présente l’homme de sa vie

Aïnhoa Lahitete , destituée du titre de Miss Aquitaine après la fuite d’une story Snapchat privée et des insultes visant plusieurs candidates, a publié une déclaration publique émotive pour célébrer ses 18 mois de vie de couple et rendre hommage au soutien de son compagnon, Luka.

En décembre dernier, la participation d’Aïnhoa Lahitete au concours Miss France s’est terminée de façon brutale après la diffusion d’extraits d’une story privée sur Snapchat dans lesquels elle et Julie Zitouni, élue Miss Provence, tenaient des propos injurieux à l’encontre de plusieurs concurrentes du top 12. À la suite de cette fuite, Aïnhoa Lahitete a été destituée et contrainte de rendre son écharpe de Miss Aquitaine; Julie Zitouni a subi le même sort. Les deux anciennes miss, jusqu’alors amies, se sont exprimées via les médias, se renvoyant des accusations et des commentaires publics.

Deux mois après ces événements médiatiques, la jeune femme originaire du Pays basque a publié sur ses réseaux sociaux une série de messages adressés à son compagnon, à l’occasion de leur dix-huitième mois ensemble. Elle y remercie Luka pour sa présence et son soutien durant la période difficile qu’elle a traversée: « Merci pour ton amour, ta patience et ton soutien sans faille, dans les meilleurs moments comme dans ceux qui ont été plus durs », écrit-elle. Elle ajoute : « Merci d’avoir su me relever, me rassurer et me protéger, même quand tout semblait compliqué autour de moi ».

Aïnhoa Lahitete est une femme chanceuse en amour

Dans la publication, Aïnhoa qualifie Luka de « la plus belle rencontre de (sa) vie » et évoque leur projet commun en ces termes : « À nous, à ce qu’on construit chaque jour, et à tout ce qui nous attend encore ». Les messages étaient accompagnés de photographies personnelles, dont une image en rouge et blanc prise pendant les fêtes de Bayonne, partagée pour illustrer leur histoire.

La jeune femme a reçu des réactions publiques et des messages de soutien dans les commentaires de sa publication. Plusieurs miss régionales ont manifesté leur appui, et Angélique Angarni-Filopon a également réagi en veillant à ne pas prendre parti, se positionnant comme un soutien partagé entre les différentes protagonistes impliquées dans l’affaire.

Le compagnon d’Aïnhoa, Luka, apparaît dans les publications comme un accompagnant constant : il l’aurait assistée lors de ses représentations officielles, d’abord en tant que Miss Pays Basque, puis sous l’écharpe de Miss Aquitaine, selon les éléments diffusés par la principale intéressée.