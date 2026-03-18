Aïd el-Fitr 2026 en Afrique : le 20 ou 21 mars

La fin du ramadan 2026 se profile et relance la question de la date de la Korité, aussi appelée Aïd el-Fitr. Comme à l’accoutumée, l’observation du croissant lunaire demeure le critère déterminant pour établir officiellement le terme du mois de jeûne.

Dans de nombreux pays africains — notamment en Afrique de l’Ouest, dans le Sahel, en Afrique centrale et en Afrique de l’Est — la date revêt une double dimension : religieuse et sociale. La célébration dépasse la seule prière pour englober retrouvailles familiales, repas partagés, déplacements, achats et une organisation collective autour de vêtements neufs et d’autres préparatifs.

Pour 2026, les prédictions astronomiques donnent déjà une fourchette probable, mais la confirmation officielle dépendra des décisions prises par les autorités religieuses nationales ou par les commissions chargées d’observer le croissant lunaire.

Fenêtre probable : entre le 20 et le 21 mars 2026

Les modèles astronomiques largement diffusés indiquent que l’Aïd el-Fitr 2026 pourrait être célébré le vendredi 20 mars ou le samedi 21 mars selon les pays et les méthodes retenues pour valider l’apparition du croissant.

Publicité

Le mécanisme est simple : si le croissant est observé à la fin du 29e jour du ramadan, le mois s’achève et la fête a lieu le lendemain ; si l’observation n’est pas confirmée, le jeûne se poursuit une journée supplémentaire.

Ces différences tiennent aux choix méthodologiques des autorités religieuses : certains États se fondent principalement sur l’observation locale, d’autres combinent témoignages et calculs astronomiques, certains retiennent des annonces régionales, et d’autres encore s’alignent sur une décision émanant d’une autorité religieuse extérieure jugée influente.

En pratique, ces options expliquent pourquoi des pays voisins peuvent célébrer la Korité à des dates différentes.

Publicité

En Afrique de l’Ouest — au Sénégal, au Mali, en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Niger et au Nigeria — la Korité transforme souvent l’espace public : l’affluence aux gares augmente, les marchés s’animent, les tailleurs travaillent intensément et les familles se préparent parfois plusieurs semaines à l’avance.

À l’approche de la fête, les dépenses domestiques augmentent pour l’achat de vêtements et la préparation des repas, ce qui représente une période stratégique pour les commerçants et peut aussi constituer une contrainte financière pour certains ménages.

À ce stade, la tendance la plus plausible reste une célébration autour du 20 mars 2026 dans plusieurs pays, avec une possibilité de décalage au 21 mars ailleurs, en fonction de la visibilité du croissant et des interprétations locales.

Publicité

La confirmation finale interviendra à la fin du ramadan, lorsque les autorités religieuses auront examiné les observations et les données disponibles et publié leurs annonces officielles.

Les fidèles sont donc invités à suivre les communiqués des commissions nationales d’observation, des conseils islamiques, des ministères compétents et des grandes mosquées reconnues dans leur pays.

La Korité 2026 devrait être célébrée autour du 20 ou du 21 mars, sous réserve des observations lunaires et des décisions des autorités religieuses nationales.