Aïcha, tremblez!: ce phénomène burkinabè récupéré par les ivoiriens fait trembler la toile

Une jeune fille burkinabè identifiée comme Aïcha est fait le buzz sur les réseaux sociaux depuis que les ivoirien ont découvert sa danse au son de la voix et du mix de DJ Domi, un disc-jockey burkinabè.

La Côte d’Ivoire ne cessera jamais d’étonner ses voisins d’à côté avec son goût pour l’amusement et le divertissement et sa vitesse pour la récupération des buzzs. Après le phénomène Digoutigui et tout récemment Manadja Confirmé, c’est au Burkina Faso que les ivoiriens ont trouvé leur buzz du moment.

Un buzz récupéré par les ivoiriens …

En effet, tout est parti d’une vidéo Tik Tok de la jeune Aïcha qui danse en tremblant au son de la voix et du mix de DJ Domi, un disc-jockey burkinabè. La séquence a amusé les tiktokeurs à travers des challenges et des blagues. Mais c’était sans compter sur sa récupération par les ivoiriens.

A peine récupérée par les pages ivoiriennes qui font le buzz, la vidéo de Aïcha, tremblez! est devenue virales sur les réseaux sociaux. En plus d’avoir donné de visibilité à la vidéo, les ivoiriens ont fait venir Aïcha en Côte d’ivoire où elle signe déjà des contrats de partenariat.

« Les ivoiriens sont très avancé sur le mouvement », a reconnu le Marius Diessongo, journaliste culturel burkinabè. Durant son séjour en Côte d’Ivoire, Aïcha est annoncée sur des médias ivoiriens. La jeune femme sera également reçue par l’animateur Willy Dumbo. Mais en attendant elle a reçu des dons des entreprises ivoiriennes qui ont aimé son buzz.

Dj Domi Leosgo, le concepteur de Aïcha Tremblez

Dj Domi Leosgo est un disc-jockey burkinabè. Son activité principale consiste à parcourir les villages du Burkina Faso pour faire danser la population afin de se faire de l’argent.

Le disc-jockey qui a plus de 15 ans d’expériences est connu comme un concepteur des rythmes dansants pour le grand bonheur des burkinabè.

Dans la foulée, le DJ a annoncé la sortie d’un nouveau concept dont le son sera produit par le producteur Imilo le chanceux.

