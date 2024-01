Agriculture: le Bénin dispose bientôt d’une société de développement des semences

- Publicité-

Réuni ce mercredi 23 Janvier en conseil des ministres, le gouvernement de la rupture a décidé de la création d’une société de développement des semences végétales et plants.

Les statuts de cette société ont été approuvés au cours du conclave gouvernemental. En effet, le constat est fait que le système semencier national est dominé par l’informel et des méthodes d’approvisionnement peu efficaces, les producteurs effectuant des prélèvement directs des semences et plants sur le stock existant dans les champs pour la campagne suivante.

Avec ce système, près de 80% des semences végétales sont utilisées dans les exploitations agricoles, ce qui impact négativement le niveau des rendements. C’est pourquoi il est apparu pertinent pour le gouvernement de mettre en place un système semencier formel afin de garantir la qualité des semences et plants avec une traçabilité nette depuis la sélection jusqu’à la commercialisation, en pssant notamment par la multiplication.

Selon le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 23 Janvier, le gouvernement a fait l’option de créer une structure capable de gérer efficacement le dispositif national de production , d’agrégation, d’importation et de distribution de semences et plants. La mise en place de cette société participe donc d’une volonté de conforter durablement les performances de l’agriculture béninoise.

Elle sera dédiée à l’organisation de l’industrie semencière autour des espèces vivrières , horticoles, fourragères, fruitières et forestière pour répondre aux besoins en semences et plants de qualité et améliorer le taux d’utilisation des semences et plants certifiés , hormis les organismes génétiquement modifiés.

Les ministres concernés par le projet accompliront les diligences nécessaires à la formalisation de la société et à son opérationnalisation, a précisé le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi 23 Janvier 2024.