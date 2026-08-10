Agata poursuit sa rééducation à l’eau thermale sept mois après l’incendie de Crans-Montana

Sept mois après l’incendie de Crans-Montana , une victime suit une rééducation par eau thermale aux Bains de Lavey pour réduire douleurs et cicatrices des greffes cutanées, avec des améliorations rapportées par la patiente et des effets constatés sur l’élasticité et l’apparence de la peau.

Le sinistre, survenu le 1er janvier au bar Le Constellation, a fait 40 morts et 116 blessés. Selon les éléments rendus publics, des feux de bengale fixés sur des bouteilles ont enflammé un plafond isolé par une mousse acoustique très inflammable. La justice a placé en détention provisoire le co-gérant de l’établissement, Jacques Moretti, et oriente ses investigations sur d’éventuels manquements aux normes de sécurité et la non-assistance à personne en danger. Une séquence vidéo du drame, montrant une boule de feu jaillissant du sous-sol et des cris de clients, a récemment refait surface. Des cérémonies d’hommage aux victimes, majoritairement des jeunes, se tiennent aujourd’hui à travers le pays.

Parmi les personnes touchées, une jeune femme identifiée sous le prénom Agata a subi plusieurs greffes de peau. Elle a été orientée vers les Bains de Lavey, présentés comme le seul centre en Suisse proposant une prise en charge en eau thermale spécifiquement adaptée aux grands brûlés.

Une rééducation aquatique structurée et ciblée

La prise en charge se déroule en plusieurs étapes. Les séances débutent par des bains-massages d’environ trente minutes, destinés à détendre les zones atteintes et à mobiliser les tissus. Elles sont suivies d’une douche aux jets à haute pression, utilisée pour assouplir les cicatrices et favoriser l’homogénéisation de la surface cutanée. Selon la patiente, ces techniques contribuent également à atténuer les démangeaisons et à réduire l’intensité de la douleur ressentie.

Interrogée par le quotidien Blick, Agata a qualifié cette approche d’« agréable » et parfois « moins douloureuse que les massages ». Elle a déclaré : « ça change de tout le temps se faire masser, être dans l’eau ça change. La peau devient plus lisse comparé à comment elle était quand même. Mais ça fait une semaine donc on verra. »

Les soins en eau thermale visent à accompagner la cicatrisation des greffes, à améliorer l’élasticité des tissus et à rendre l’aspect des zones greffées plus homogène. Le recours à des jets ciblés et à des bains chauffés s’inscrit dans une stratégie de rééducation fonctionnelle et esthétique, complémentaire des interventions chirurgicales déjà réalisées.

Sept mois après l’incendie, les cicatrices demeurent importantes pour les victimes ayant subi des brûlures sévères. Les équipes médicales et les centres spécialisés proposent des protocoles variés — kinésithérapie, massages, prises en charge aquatiques — pour répondre aux besoins physiques et cutanés des patients concernés.