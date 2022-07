Afrique : Top 3 des « petites » grandes célébrités d’Internet (photos)

La prolifération des réseaux sociaux a fait la part belle à des célébrités de tous acabits. De ces célébrités, une catégorie sort du lot : il s’agit de ces « petites » grandes célébrités, qui font la pluie et le beau temps. Allons, donc, à la découverte de trois d’entre elles.

Aujourd’hui, les réseaux sociaux font le lit à toutes les formes de célébrités. Il serait, même, tentant de dire que, d’une certaine façon, la toile les a créées. C’est vrai que certaines personnes sont nées avec des talents et les font valoir, sans coup férir ; mais, en même temps, il faut dire que d’autres sont devenues populaires, grâce à leurs apparitions sur les réseaux sociaux, notamment.

Alors que chacun y va de sa façon afin d’enflammer Internet avec, entre autres, des vidéos humoristiques ou scandaleuses, une catégorie d’influenceurs se dégage du lot : ce sont les nains du net. Petits de taille, ces derniers ont réussi à assoir leur notoriété sur les réseaux sociaux. Pour vous, Bénin Web Tv en a sélectionné trois.

1. Shatta Bandle

En 2019, Shatta Bandle a surpris les internautes, à la faveur de vidéos osées. L’homme, d’origine ghanéenne, s’est attiré le feu des projecteurs, après qu’il s’est autoproclamé milliardaire. Il a surpris plus d’un, en déclarant avoir plus d’argent que l’homme le plus riche d’Afrique, le nigérian Aliko Dangoté. De ces sorties controversées, l’homme a su arracher une sollicitation de la star nigériane de la musique, Rudeboy, pour être le principal acteur du clip « Audio Money ».

2. Petit Mayombo

Ce bout d’homme fait partie des phénomènes actuels des réseaux sociaux. De nationalité gabonaise, il a une notoriété importante, en Afrique et dans sa diaspora européenne. Il y a quelque deux ans, il a donné un concert dans la mythique salle de l’Olympia, sur invitation de l’artiste français, d’origine congolaise, Hiro. Le succès de Petit Mayombo est parti d’une vidéo intitulée « Tu vois les retombées ». Dès lors, cette expression lui colle à la peau, et le chanteur n’hésite pas à l’utiliser à son compte.

3. Grand P

L’homme n’est plus à présenter, tant les femmes, surtout, plantureuses, l’adorent. Depuis qu’il a, publiquement, jeté son dévolu sur la célébrité ivoirienne, Eudoxie Yao, la popularité du Guinéen ne cesse de s’accroître. Le chanteur a réussi un concert à guichet fermé au Palais du peuple de Conakry, en octobre 2019. Très sollicité, le Guinéen est, également, connu dans le monde de l’humanitaire.