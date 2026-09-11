Afrique : KEXIM et la BAD ciblent l’IA, le numérique et les minerais critiques

La Banque d’import-export de Corée (KEXIM) et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé mercredi 9 septembre 2026 à Séoul un accord destiné à élargir leur coopération financière en Afrique , avec un accent sur l’intelligence artificielle, la transformation numérique, les minerais critiques et les infrastructures d’énergie propre.

L’accord a été conclu par le président de KEXIM, Hwang Ki-yeon, et le président de la BAD, Sidi Ould Tah, en marge de la 8e Conférence ministérielle de la coopération économique Corée-Afrique (KOAFEC). La banque publique sud-coréenne en a présenté les principaux axes jeudi 10 septembre.

Les deux institutions veulent mobiliser davantage de financements pour les projets liés à l’IA et au numérique, à la sécurisation des chaînes d’approvisionnement en minerais critiques ainsi qu’aux infrastructures vertes et aux énergies renouvelables. KEXIM présente ce nouvel accord comme une révision complète du protocole de coopération signé avec la BAD en 2005.

Cette coopération s’inscrit dans le programme plus large du KOAFEC, qui place l’IA et les infrastructures numériques au centre du partenariat économique entre la Corée du Sud et l’Afrique. La conférence doit aussi encadrer le prochain plan d’action 2027-2028 consacré notamment à la transformation numérique, à l’énergie, aux infrastructures et au développement du secteur privé.

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Minerais critiques : cinq projets présentés aux investisseurs coréens

En marge de la conférence, la BAD a présenté à des dirigeants d’entreprises et d’institutions financières coréennes cinq projets régionaux consacrés aux minerais critiques, ainsi que ses instruments de garantie et de cofinancement. La présentation s’est tenue le 8 septembre à Séoul lors d’un dialogue de haut niveau sur l’investissement, les minerais critiques et les chaînes de valeur durables.

Le président de la BAD, Sidi Ould Tah, a défendu une coopération qui ne limite pas l’Afrique à l’exportation de matières premières. La banque veut attirer davantage d’investissements vers la transformation et le raffinage sur le continent, alors que les minerais critiques occupent une place croissante dans les chaînes de valeur de l’énergie et des technologies numériques.

La 8e conférence KOAFEC se tient à Séoul du 8 au 11 septembre sous le thème « Harnessing AI and Digital Infrastructure for Africa’s Transformation ». Elle est coorganisée par la BAD, le ministère sud-coréen des Finances et de l’Économie et KEXIM.