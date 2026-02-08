Afrique du Sud : retrait de 700 soldats de la Monusco en RDC pour raisons budgétaires

La présidence sud-africaine a publié un communiqué annonçant le retrait des troupes de son pays engagées au sein de la Mission de l’Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, dite Monusco.

Selon ce texte officiel, le président Cyril Ramaphosa a informé le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, de cette décision lors d’un entretien téléphonique qui a eu lieu le 12 janvier dernier. Le gouvernement de Pretoria précise que ce retrait concerne un contingent de 700 militaires sud-africains affectés à la force de maintien de la paix en RDC.

Le communiqué met en avant des motifs principalement liés aux finances publiques pour expliquer le choix de rapatrier ces soldats. Aucune autre raison n’est évoquée dans le document rendu public. La décision a été portée à la connaissance des Nations unies par l’intermédiaire de cet appel entre les deux responsables, selon les éléments fournis par la présidence sud-africaine.

