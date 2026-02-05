Afrique du Sud – Panama : deux matches en mars

La sélection sud-africaine disputera deux matches amicaux face au Panama entre le 27 et le 31 mars 2026, et les confrontations se dérouleront en Afrique du Sud. Ces rendez-vous s’insèrent dans la phase finale de préparation de l’équipe nationale en vue de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

Le technicien Hugo Broos a intégré ces oppositions à son calendrier de préparation pour peaufiner son groupe avant le tournoi planifié aux États-Unis, au Canada et au Mexique, du 11 juin au 19 juillet 2026. L’objectif est d’affiner les automatismes et d’évaluer différentes options tactiques en situation réelle.

Opposant une équipe classée 33e au classement mondial, ces rencontres permettront de mesurer la résistance physique et la rigueur tactique des Panaméens, réputés pour leur combativité et leur organisation défensive. Ce profil d’adversaire est jugé pertinent pour simuler le niveau de défi que rencontreront les Sud-Africains lors de la phase finale.

Contexte du tirage et informations pratiques

Lors du tirage de la phase de groupes, opéré à Washington DC en décembre 2025, l’Afrique du Sud a été intégrée au groupe A. Bafana Bafana y retrouvera le Mexique et la Corée du Sud, ainsi que le pays sorti du barrage UEFA D, opposant la République tchèque, la République d’Irlande, le Danemark et la Macédoine du Nord.

La Fédération sud-africaine de football (SAFA) a annoncé que les stades retenus, les heures de coup d’envoi et les modalités de billetterie seront rendus publics dans les prochains jours, afin de permettre aux supporters de s’organiser et d’obtenir des places pour ces rencontres préparatoires.