Afrique du Sud : les États se mobilisent au forum Mining Indaba pour des partenariats durables

Annuellement, Le Cap accueille le Mining Indaba, rencontre qui s’étend sur plusieurs jours et concentre l’attention du secteur minier.

Cette manifestation est considérée comme un important forum d’investissements où se retrouvent les acteurs impliqués dans l’exploitation et le financement des ressources minérales.

À l’occasion de cette édition, les gouvernements présents affichent une volonté commune : privilégier des accords durables avec les partenaires financiers et industriels.

Priorité aux partenariats durables

Les délégations étatiques insistent sur la nécessité de transformer les relations avec les investisseurs, en cherchant des modalités de coopération à long terme.

L’objectif déclaré des autorités est de rompre avec un modèle purement extractif qui a longtemps prévalu dans plusieurs pays concernés par l’exploitation minière.

Selon les délégués, ce modèle s’est traduit par une sortie rapide des matières premières des territoires producteurs, une situation que les États veulent désormais corriger par des arrangements plus soutenables.