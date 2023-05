Afrique du Sud: l’épidémie de choléra fait 10 morts

- Publicité-

L’épidémie de choléra qui sévit dans la région de Hammanskraal, au nord de Pretoria, en Afrique du Sud, a déjà causé la mort de 10 personnes, selon les autorités sanitaires provinciales. Les cas de diarrhée observés récemment ont été confirmés comme étant dus au choléra, une maladie potentiellement mortelle si elle n’est pas traitée rapidement.

Le département provincial de la santé de Gauteng a émis un communiqué alarmant dimanche dernier, indiquant que l’épidémie de choléra en cours a déjà entraîné la mort de 10 personnes. Les cas de diarrhée sévère, accompagnés de déshydratation, ont été signalés dans la région de Hammanskraal depuis le 15 mai. Au total, 95 personnes ont été traitées, dont 37 ont été hospitalisées pour recevoir des soins appropriés.

Le choléra est une infection bactérienne causée par la bactérie « Vibrio » et se transmet principalement par l’eau et les aliments contaminés. Il provoque de graves diarrhées qui peuvent entraîner une déshydratation sévère, mettant ainsi la vie des patients en danger. Les enfants, les personnes âgées et les individus dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement vulnérables aux complications liées à cette maladie.

Des mesures de prévention et de contrôle strictes

Face à cette situation préoccupante, les autorités sanitaires locales doivent agir rapidement et efficacement pour contenir la propagation de l’épidémie. Des mesures de prévention et de contrôle strictes doivent être mises en place, notamment l’approvisionnement en eau potable, l’assainissement adéquat et l’éducation de la population sur les bonnes pratiques d’hygiène. De plus, un suivi médical rigoureux des patients atteints de choléra est essentiel pour éviter toute détérioration de leur état de santé.

Les organisations internationales, telles que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’UNICEF, doivent également soutenir les autorités sud-africaines dans leurs efforts pour contenir cette épidémie. Une assistance en termes de fournitures médicales, de personnel médical qualifié et de ressources financières est cruciale pour enrayer rapidement la propagation du choléra.