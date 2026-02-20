Afrique du Sud : le fils de l’ex-président zimbabwéen Robert Mugabe arrêté pour tentative de meurtre

Bellarmine Chatunga Mugabe, identifié comme le plus jeune fils de l’ancien président zimbabwéen décédé en 2019, se retrouve au centre d’une affaire grave survenue dans la banlieue de Johannesburg. L’incident a eu lieu au sein de sa somptueuse propriété du quartier de Hyde Park et concerne une agression par arme à feu visant le jardinier de la villa.

Bellarmine Chatunga Mugabe, identifié comme le plus jeune fils de l’ancien président zimbabwéen décédé en 2019, se retrouve au centre d’une affaire grave survenue dans la banlieue de Johannesburg. L’incident a eu lieu au sein de sa somptueuse propriété du quartier de Hyde Park et concerne une agression par arme à feu visant le jardinier de la villa.

La victime, atteinte lors de l’événement, a été évacuée vers un établissement hospitalier où son état a été signalé comme critique. Les secours sont intervenus sur place et des soins d’urgence ont été prodigués, tandis que les détails précis entourant le déroulement des faits restent à établir.

Les premières informations publiquement disponibles indiquent que l’altercation a impliqué l’occupant de la demeure et un membre du personnel d’entretien, mais les raisons et la chronologie exacte des faits n’ont pas encore été confirmées par des sources officielles.

Le nom de Bellarmine Chatunga Mugabe réveille inévitablement le souvenir de la forte exposition médiatique de sa famille: son père, l’ancien chef d’État Robert Mugabe, est décédé en 2019, laissant une famille souvent sous les projecteurs publics.

Enquête en cours et retombées possibles

Une procédure d’enquête a été engagée afin de reconstituer les circonstances de la fusillade, opération qui devrait inclure auditions, collecte d’indices et examens médicaux. Selon les étapes habituelles du droit pénal sud-africain, les conclusions de ces investigations détermineront la nature des poursuites éventuellement retenues.

Au-delà des aspects judiciaires, cette affaire pourrait attirer une attention renouvelée de la presse, compte tenu du profil de la personne mise en cause. Les développements à venir — décisions des autorités, éventuelles charges formelles et déclarations des parties — permettront d’éclairer la situation et d’orienter la suite des procédures.