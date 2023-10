Afrique du Sud: la liste des Bafana Bafana contre la Côte d’Ivoire et l’Eswatini

Le sélectionneur de l’Afrique du Sud, Hugo Broos, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le rassemblement d’octobre. Les Bafana Bafana affronteront la Côte d’ivoire et l’Eswatini les 13 et 17 octobre prochain.

L’Afrique du Sud prépare également les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et la phase finale de la CAN 2023. Les Bafana Bafana vont livrer en mi-octobre prochain deux rencontres amicales, comptant pour la journée FIFA. L’équipe arc-en-ciel recevra l’Eswatini le 13 octobre, avant de se déplacer à Abidjan pour y défier la Côte d’Ivoire, quatre jours plus tard.

Pour cette double échéance, le sélectionneur Hugo Broos a publié la liste des joueurs convoqués. Le technicien belge a fait appel à 23 Bafana Bafana, avec plusieurs de ses cadres écartés pour cause de blessure.

« Nous avons encore trois joueurs blessés pour le moment, des joueurs qui ont joué lors des matchs précédents. C’est dommage, mais je pense qu’à 80-85% l’équipe est faite (pour la CAN)«, a déclaré Broos en conférence de presse jeudi, dans des propos rapportés par Safa.net.

« Il peut y avoir des changements, certainement, il peut y avoir des changements, mais je suis très heureux que nous en soyons déjà là. Avec ces deux matches désormais, Eswatini et Côte d’Ivoire, je peux vraiment faire des choix le mois prochain pour les éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 contre le Bénin et le Rwanda », a ajouté le Belge.

La liste des 23 Bafana Bafana:

Le programme d’octobre de l’Afrique du Sud:

Afrique du Sud vs Eswatini 13 octobre 2023

Afrique du Sud vs Côte d’Ivoire – 17 octobre