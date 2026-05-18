Afrique du Sud: Kemi Séba fixé ce 19 mai sur sa demande de liberté sous caution

Le militant panafricaniste Kemi Seba sera fixé ce mardi 19 mai 2026 sur sa demande de mise en liberté sous caution.

Lors de l’audience du 11 mai, le parquet sud‑africain avait renvoyé le dossier à cette date, prolongeant l’incertitude autour de son sort immédiat.

Arrêté le 14 avril en Afrique du Sud, le président de l’organisation Urgences panafricanistes a déjà comparu à trois reprises devant un tribunal de Pretoria. Ses avocats plaident pour sa libération provisoire, tandis que le parquet s’oppose fermement, avançant de lourdes accusations.

Le 29 avril, les procureurs l’avaient notamment accusé de préparer des attentats en Europe, des allégations rejetées par l’intéressé qui affirme ne pas prôner la violence dans son combat contre l’impérialisme et le néocolonialisme.

Dans une lettre publiée le 7 mai, Kemi Seba a reconnu avoir envisagé de quitter clandestinement l’Afrique du Sud après l’expiration de son visa, en s’appuyant sur des contacts russes et son réseau local.

Parallèlement, le Bénin maintient la pression judiciaire. Recherché par les autorités béninoises, l’activiste fait l’objet de deux mandats d’arrêt internationaux pour blanchiment de capitaux et apologie du terrorisme, à la suite de son soutien affiché au coup d’État manqué du 7 décembre 2025.

Selon le procureur spécial de la CRIET, Mario Metonou, une demande officielle d’extradition est en cours de finalisation. Une équipe béninoise a été dépêchée en Afrique du Sud pour suivre la procédure et préparer la transmission du dossier aux autorités locales.

L’audience du 19 mai sera donc décisive, tant pour l’avenir judiciaire de Kemi Seba en Afrique du Sud que pour les relations diplomatiques entre Pretoria et Cotonou.