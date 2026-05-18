Transport urbain: le projet Bénin-Taxi officiellement clôturé après 8 ans de mis en œuvre

Le gouvernement béninois a acté en Conseil des ministres la clôture du projet Bénin‑Taxi, lancé en 2017 dans le cadre du Programme d’action du gouvernement (PAG).

Cette initiative, portée par l’administration du président Patrice Talon, visait à offrir une alternative moderne au transport urbain dominé par les motos‑taxis informels.

À son démarrage, une flotte de 300 véhicules neufs avait été mise en circulation dans plusieurs grandes villes, notamment Cotonou, Abomey‑Calavi, Porto‑Novo et Ouidah. Les chauffeurs, formés et soumis à des normes professionnelles, ont contribué à instaurer de nouvelles habitudes de mobilité, en mettant l’accent sur la sécurité, la ponctualité et la qualité du service.

Le projet a également servi de levier d’insertion pour de jeunes Béninois. Environ 300 bénéficiaires ont été accompagnés à travers un système de location‑vente, leur permettant de devenir progressivement propriétaires de leurs véhicules. Cette formule a favorisé la création d’emplois et le développement de micro‑entreprises dans le secteur du transport.

Selon les autorités, Bénin‑Taxi a joué un rôle structurant dans la transformation du marché de la mobilité urbaine. L’expérience aurait préparé le terrain à l’arrivée de nouvelles plateformes numériques de transport telles que Gozem et Yango. Sur le plan technique, le projet affiche un taux d’exécution physique estimé à 96 %, avec une exécution financière complète. Une partie de la flotte reste encore en activité malgré la clôture officielle.

Des difficultés ont toutefois été relevées, notamment dans le recouvrement des redevances. Mais dans son ensemble, Bénin‑Taxi est présenté comme une expérience ayant contribué à professionnaliser le transport urbain au Bénin et à encourager l’émergence d’un marché plus formel et concurrentiel. Pendant plusieurs années, le programme aura marqué le paysage de la mobilité nationale.